孖金惠允成功跑出 邊佑錫殺入電影節 秒變千人見面會

主演Hit劇《背著善宰跑》爆紅的韓星邊佑錫，前日現身電影節活動，過百粉絲為見偶像通宵排隊，活動原定招待200人，卻臨時變成千人粉絲見面會！

出道8年初嘗走紅滋味的男星邊佑錫，自《背》劇啟播後短短1個月，其社交網追蹤人數由原來的490萬暴增至695萬。他爆紅後於上周三首度出席公開活動，亮相韓國《第25屆全州國際電影節》開幕紅地氈，現場粉絲不斷高喊其角色名字「善宰」，他亦不斷揮手派心，相當識做。

前日他為影片《Soulmate》出席電影節的「Meet and Talk」環節，大會原先只安排可容納200人的場地，沒料活動前一晚已有過百粉絲通宵排隊，活動當天更聚集近千人，主辦方臨時轉在可容納千人的會場舉行，令活動變成粉絲見面會一樣。邊佑錫首談走紅心情，坦言當初接拍《背》劇時，曾因要角色與自己的性格迥異而感到苦惱，幸導演與編劇給予他信心，自言拍攝每部作品都盡全力，今次能獲大家喜愛，覺得很神奇，並希望日後嘗試更多樣化的角色。至於拍檔金惠允則被劇迷大讚腳頭好，經常帶旺合作的男星，包括韓劇《意外發現的一天》的男星李宰旭及路雲。

「人氣王」金秀賢力爭視帝 近期《背》劇的話題度直逼熱劇《淚之女王》，更有望在對方播畢後稱霸韓劇話題榜，憑主演《淚》劇再次掀起熱話的男星金秀賢將於明日舉行的《第60屆百想藝術大賞》中角逐視帝，而早前由網民票選的「人氣獎」結果出爐，他狂擸562.4萬票登頂，女團IVE成員安俞真最終以125.8萬票，大幅拋離29.65萬票的韓片《破墓》的金高恩稱霸女星。