暢所欲玄：失之東隅 收之桑榆

成語「失之東隅，收之桑榆」的意思是指，你在某處有所失，在另一處終有所得。得到的未必是福，失去的未必是禍，如果事與願違，請相信上天另有安排。

最近應資深傳媒人的推動，在網上開設視頻，名為「元來有緣」，跟大家分享多年來在工作所遇到的部分真實個案。當然每個人的情況都不同，先要從個人八字去計算，再因應每個案例作出處理，不應迷信。我們有病，不管看中醫或西醫，首先一定會按每個人的情況作診斷，才安排下一步治療；同樣地，大家不要被坊間的所謂大師誘惑，年年花大量金錢買來一屋風水改運產品，甚至習慣了稍為不買，就擔心有災禍降臨，問題是擺了後風生水起，其實是本身大運剛剛有所改變，走上好運。事實上，有些高人前輩都沒有大量利用產品去改變命運，只是適當地安放一些物品已有一定的加持力。