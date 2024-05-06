大S撐老公場 當眾告白

台灣女星徐熙媛（大S）的韓國老公具俊曄近日舉辦DJ騷，大S出動全家捧場，又送上花籃以韓文表白「俊俊我愛你」。而具俊曄還現場播放了太太主演的電視劇《流星花園》主題曲，高呼愛妻在劇中的角色名：「我愛杉菜！」期間小S更上台跟姐夫熱舞，點燃全場。