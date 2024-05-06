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「臭男人」鄧超 被掃地出門
內地男星鄧超前日在社交網自爆被老婆趕出家門，原來他在錄製綜藝節目時，發現了貴州獨山特產「臭酸」，為免浪費便將其帶回家，但「臭酸」由多種蔬菜煮爛後密封發酵，味道濃烈、難聞，鄧超亦因此有家不能回，他留言表示：「我被孫老師趕出家門了！」令人哭笑不得。
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