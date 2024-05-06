宋宛穎豪宅 巨型梳化搶Fo

前港姐冠軍宋宛穎現時租住將軍澳日出康城一個兩房單位，實用面積422呎，設有開放式廚房及海景露台。而她當年奪冠後，無綫曾到訪她位於火炭半山的豪宅，家中布置以白色為主，客廳放置了L形長梳化，約可坐9人，牆上掛有字畫，充滿書卷味，而飯枱上設有轉盤，臥室亦相當闊落，可見宋宛穎家底豐厚。