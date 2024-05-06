新片上映 紅到日本 許光漢緊貼金城武 成封面寵兒
台灣男神許光漢夥拍日籍女演員清原果耶等主演的新片《青春18x2 通往有你的旅程》，先後於台灣及日本上映，許光漢亦因此成為繼金城武之後，首位登上日本經典雜誌《an．an》封面的台灣藝人。而日本規模最大的電影公司東寶，出版的電影雜誌《T.》5月號封面亦是許光漢，可見他於當地人氣急升。
據悉，《青》片暫於台灣錄得票房逾7,300萬新台幣（約1,762萬港元），電影還於日前在意大利烏甸尼遠東國際電影節舉行首映禮，吸引逾千名觀眾到場。而該片日前在日本正式上映，即於當地電影網站「Movie Walker」中成為期待度和預售票榜單上的雙料冠軍。
清原果耶緊張到腳震
許光漢出席日本首映禮時表示：「帶着興奮愉悅的心情跟大家見面，希望大家喜歡這部電影。」又大晒拍攝時學會的日語：「導演，現在等甚麼？」逗得全場爆笑，反而清原果耶坦言自己心情緊張，前幾天都沒睡好，站上台後更是雙腳發抖。
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