新片上映 紅到日本 許光漢緊貼金城武 成封面寵兒

台灣男神許光漢夥拍日籍女演員清原果耶等主演的新片《青春18x2 通往有你的旅程》，先後於台灣及日本上映，許光漢亦因此成為繼金城武之後，首位登上日本經典雜誌《an．an》封面的台灣藝人。而日本規模最大的電影公司東寶，出版的電影雜誌《T.》5月號封面亦是許光漢，可見他於當地人氣急升。