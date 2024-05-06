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傅嘉莉回春扮學生妹 餵蕭正楠食雪條
傅嘉莉的學生妹造型，令人眼前一亮。
藝人傅嘉莉於無綫新劇《神耆小子》收起性感形象，更以39歲之齡挑戰學生妹造型，穿上藍白色校服的她，配以青澀笑容令人眼前一亮，加上佻皮又溫柔地餵蕭正楠食雪條的畫面，「初戀」感覺爆燈，有不少網民留言表示想起昔日經典檸檬茶廣告，並大讚：「好掂呀」、「少女感十足」、「好靚好青春」。
傅嘉莉餵蕭正楠，甚有初戀Feel！
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