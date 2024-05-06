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樂宜撩人咬屁股
樂宜的幼帶水着甚為野性。
從不吝嗇展露火辣身材的性感DJ樂宜，晒水着是家常便飯，前日她又在社交網派福利，表示：「今年要曬番黑啲，白咗好多。」穿上三點式的她倚着大石Chok甫，皮膚白雪雪非常誘人，但都不及渾圓屁股搶鏡，因上面有個「Bite Me」及口張開的新紋身，幽默得令人發笑，與她自我的個性襯到絕。
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