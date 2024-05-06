心痛Fans撲飛拉票 AL推慢歌吸街客

Anson Lo

男團MIRROR人氣王Anson Lo（AL）每次現身皆引來大批Fans逼爆現場，他感謝一眾「神徒」的無條件支持，每逢頒獎禮都自發為他拉票：「知道佢哋好忙要返工，仲抽私人時間做咁多嘢，真係唔容易。」又揚言對男歌手獎抱平常心。

昨日Anson Lo在沙田出席活動，逾500「神徒」（Fans暱稱）逼爆商場，他完成活動後未有立即離開，走到Fans面前打招呼兼任影唔嬲。《Chill Club推介榜年度推介23/24》將於下周日舉行，有份爭男歌手獎的他表示隨緣：「平常心，就算唔係我攞歌手獎，MIRROR攞獎都係一種肯定。」

他指每次頒獎禮都感受到Fans無條件支持，組隊為他拉票：「知佢哋好辛苦要身兼多職，要搶飛、Loop歌、返工，仲抽私人時間做咁多嘢，真係唔容易。」提到剛推出的新歌《深閨》點擊率已突破140萬，他說：「除咗Fans之外，希望街客都鍾意，始終慢歌喺香港市場佔嘅比率比較多，如果聽開慢歌嘅人都鍾意，我會更加滿足。」

唔想「神徒」失望 另外，談及MIRROR官方歌迷會宣布12子將於6月在九展舉行見面會，他坦言擔心Fans為撲飛而煩惱：「擔心大家因為搶唔到飛、冇機會入場而失望，知道搶飛情況好難避免，希望每一個人都有機會入場，就算見唔到我都可以見到其他成員。」