被指號召力大不如前 楊冪新片票房仆直急撤檔

內地女星楊冪近日一心影視雙線發展，可是其新片《沒有一頓火鍋解決不了的事》在長假期上畫票房仆直，出品方即壯士斷臂昨日宣布撤檔，楊冪頂流光環被摘！

楊冪主演的電影《沒》片和新劇《哈爾濱一九四四》本來打算雙響炮，令其事業推向高峰，可是《沒》片上畫截至昨日只收5,100萬多人民幣（約5,600萬港元）票房，為免連燈油火蠟都蝕，《沒》片昨日官宣今天撤檔。其社交網發聲明：「我們的電影《沒有一頓火鍋解決不了的事》自上映以來，因各種環境因素，導致影片沒有與更多觀眾見面……在認真研判了目前的情形後，為了滿足更多觀眾的要求，我們將於5月6日撤檔（已開出場次的影城繼續放映），擇日再和大家相見。」而楊冪昨日都有在社交網上載靚相宣傳，圖收復失地，似乎功虧一簣。

懶理導演喊 去年底楊冪接受訪問時大談轉型，還特地找了演技老師改進演技，令一眾網民都相當期待她的「重生」。如今成績揭曉，電影上映4天只錄得慘淡票房，與劇組期待相距甚遠。而該電影導演丁晟更在直播時眼眶含淚，被網友瘋傳導演因票房慘淡而哭了，與此同時，楊冪被網友抓到在導演為票房痛哭期間，正與好友連線玩電玩，被批對自己的電影不上心，網友們更紛紛留言指楊冪的號召力已大不如前，觀眾對她已經沒有新鮮感了。