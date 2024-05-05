賓艾佛力跟隊排No.2 貝兒娜森「隊長」落難 淪首席蝕本貨

近日有美國電影網站公布去年最蝕錢電影，結果一如外界所料，去年11月上映的漫威（Marvel）超級英雄大片《Marvel隊長2》（The Marvels）勁蝕2.4億美元（約19億港元），蝕得最勁，連累迪士尼電影公司亦蝕到入肉，堪稱真正的「災難片」！

《Marvel隊長2》製作成本高達2.7億美元（約21億港元），加上1.1億美元（約8.6億港元）龐大宣傳費用，另加其他開支，影片總投資高達4.45億美元（約35億港元），成為漫威史上其中一部最高製作費的電影！不過影片最終票房失利，北美「埋單」僅收8,450萬美元（約6.6億港元），而全球累積收入亦只是僅僅過2億美元（約16億港元），由於要與戲院商等拆帳，估計連累迪士尼勁蝕2.4億美元（約19億港元），損失慘重！

第3集開拍無期 基於影片徹底失敗，早前有指漫威決定不再開拍《Marvel隊長》第3集，飾演「Marvel隊長」的奧斯卡金像影后貝兒娜森（Brie Larson）被問及角色的前途時，搖一搖頭回答：「我對呢樣嘢冇嘢好講。」似乎對成績大為失望！據知，她於開畫初期仍信心十足，指角色還有很多事情可在未來的超英電影中展露出來，而她亦深信角色能一直延續下去。至於同片另一女星Iman Vellani亦曾回應票房失利一事，認為作為演員不能控制作品成敗。

DC的超級英雄電影《閃電俠》（The Flash）亦同病相憐，雖然星光熠熠齊集3代「蝙蝠俠」包括賓艾佛力（Ben Affleck）等助陣，但仍吸引不到觀眾入場，全球票房僅收2.7億美元（約21億港元），是去年最蝕錢電影第2位；據估計，該片令華納兄弟探索電影公司勁蝕1.55億美元（約12億港元）！

而除了《Marvel隊長2》外，去年多部「蝕本貨」均屬迪士尼作品，包括夏里遜福（Harrison Ford）的暑期大片《奪寶奇兵：命運輪盤》（Indiana Jones and the Dial of Destiny）及動畫《星願奇緣》（WISH）。