暢所欲玄：「名字」對人的運程有何影響？

人的姓名不僅傳承了人的情、意、志，蘊含了人的精、氣、神，還在一定程度上影響着一個人的運勢。

從命理改運的角度講，名字不僅僅是一個符號，還包含着各種資訊，就像符咒，好名愈叫愈吉，凶名愈叫愈凶，從而影響一個人的學業、事業、感情和婚姻。

人生百歲只留名，好的名字會伴隨人一生，對一個人的影響非常大！故起名、改名、分析名字的方法，具有一定的科學性。

俗話有話「一命二運三風水，四積陰德五讀書，六名七相八敬神，九交貴人十養生」，名字對應調整的是後天運勢，名字取得不好，命運肯定會受到一些消極影響。它是在命運基礎上的一個強化因素。

需注意的是，太大的名字不能取，取名必須按改名人先天八字五行狀況，利用新名在五行上給予補充調整，達到平衡作用。

名字字音講究五行相生，配以天、地、人三才吉祥組合，通過其靈動力，調整健康與運程。

總結構講求天、地、人、總、外五格相互配合順應，並採用吉祥數理，才可構成運勢成功、生活美滿的誘導力。

玄學名師黃楚淇