星級煮意：張景淳踢爆自行加戲 羅天宇剝光豬引女圍觀

藝人羅天宇、張景淳及李興華，去年於深圳合夥開設香港小食店，榮升老闆，這次他們亮相繽FUN星網節目《星級煮意》Chill級版，並即席示範炮製不同口味的雞蛋仔及各樣特色小食。

他們在拍攝節目過程中盡顯默契，李興華負責準備材料，羅天宇則攪拌及加入蛋漿，期間忍不住大騷二頭肌及麒麟臂，至於張景淳就負責最後的工序，風乾雞蛋仔。天宇被問到近期兩套劇都有除衫戲份時，他表示自己都不太清楚，更大爆有一場要剝光豬拍攝，雖然穿了肉色打底褲，但過程中仍感尷尬，因為在場有不少女士，此時張景淳笑指是天宇要求導演加除衫戲。他的身形外貌如此吸引，相信不會介意大家多看兩眼。

好兄弟拍住上 原來3子不僅是生意上的合作夥伴，更是認識10多年的好兄弟，他們在初相識時已經訂立目標，誓做老闆。負責打點一切的張景淳經常在店舖「打躉」，並不時親自下廚為客人炮製美食，因此有「張店長」之稱，他除了炮製不同口味的雞蛋仔外，更自創鹹味雞蛋仔。至於羅天宇因工作繁忙，未能經常到店舖打點，自稱「羅小二」。