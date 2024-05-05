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方力申怪在「百冇」
方力申在庭上出陰招，七情上面。
藝人方力申在無綫劇集《逆天奇案2》中的角色表裏不一，被嘲「中二病天花板」，昨日他受訪時笑說：「我同角色完全係相反嘅人，佢睇落正常，但暗地裏好唔正常，而我最唔正常嘅地方就係太正常，現實中完全冇潔癖、冇嘢唔食、冇嘢驚，又冇乜特別嘢敏感，正常到連屋企人、身邊人都覺得太奇怪，覺得邊有人係咁㗎？」
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