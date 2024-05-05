頻頻摸頸疑不適 鄺潔楹撻人頻NG 高海寧客串「武指」

藝人高海寧捱到健康響警號，依然無阻事業心，完成內地拍攝工作後，未有休息便緊接在港開工。日前，於街頭趕戲的她兼任「武指」，頻頻摸住頸部，又靠燈柱借力支撐身體，頗為辛苦！

高海寧（高Ling）早前通宵拍完內地節目《無限超越班2》後，發現頸部出現硬塊及壓力所致的「鬼剃頭」，雖然她深明健康重要，奈何接了的工作仍要繼續。由內地返港即再度開工的她，日前提着兩袋戰利品偕鄺潔楹在街頭拍攝新劇，埋位前對圍觀Fans報以微笑的她，眼見鄺潔楹（Judy）拍攝一場壓臨時演員落地的場面時屢NG，即自告奮勇變身「動作導師」，親身示範被撻技巧，令人敬佩。

開車「過河」險被困 雖然高Ling親授動作時表現有氣有力，但鏡頭後未知頸攰還是不適，不時用手摸頸，睇電話時又撐住燈柱疑借力，令人擔心她仍未完全康復或體力透支。同場的Judy受訪時戥高Ling辛苦：「知佢條頸有事，見佢推完淋巴瘀得好勁，好在《無限超越班2》拍完，佢可以多啲時間休息。」談到繼劇集《七公主》後再度合作，她多謝高Ling教路兼分享心得。

首度在鬧市拍動作戲，Judy自言心情緊張兼壓力大：「驚NG畀人睇到，雖然個動作場面唔係好複雜，但話晒第一次喺幾十人面前做。」而昨日受惡劣天氣影響，她險被困突變澤國的將軍澳，她憶述：「揸車返工去到將軍澳隧道時，水位高到車胎頂部，惟有慢駛捱過條『河仔』，前面已經有幾架車死火，我都驚自己架車中途死火，好在最後好神奇返到公司。」滿以為「大步檻過」，豈料停車場只有她一架車，她在車內呆坐了一個鐘才知通告取消，大呻：「晨早6點半起身得個吉！」