二人世界招報應？ 黃翠如「傷膝」 老公麻木
藝人黃翠如、郭珮文、朱晨麗、苗僑偉及《中年好聲音2》三甲古淖文、譚輝智與顏米羔，前晚為無綫節目進行錄影。翠如負傷上陣，苗僑偉即嘲笑她遭報應！朱晨麗則表示還未有對象，笑言自己太「男仔頭」，嚇走異性。
黃翠如、朱晨麗及苗僑偉等前晚為無綫節目《獎門人感謝祭終極篇》錄影。3人在節目中組成「獎門人身體健康隊」，翠如負傷上陣，左腳包上白色護膝，自稱負責打氣。她透露是外出買餸時不慎跌倒受傷，又笑言最近減少了與苗僑偉跑步，對方即取笑她遭受報應：「早前佢哋兩夫婦去旅行，去玩又唔帶埋我。」問到老公蕭正楠可有心痛？翠如說：「我跌咗咁多次，佢都慣㗎啦。」談到工作，她透露將拍攝煮食節目。問到苗僑偉可有打算回無綫拍劇？他說：「我等獎門人Order，隨時得。」又稱拍劇的話一定會邀請翠如參與。
朱晨麗粗魯嚇走異性
至於朱晨麗自言少做帶氧運動，平日多做瑜伽和跳舞，自認未夠班和苗僑偉一起跑步，而且很怕曬黑，自覺一白遮三醜。提到最近又傳有新戀情，她澄清沒有這回事，並指身邊雖然不乏異性朋友，但各人都覺得她太粗魯而不感興趣，但又補充自己其實也有溫柔一面。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：