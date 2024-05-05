二人世界招報應？ 黃翠如「傷膝」 老公麻木

黃翠如、朱晨麗及苗僑偉等前晚為無綫節目《獎門人感謝祭終極篇》錄影。3人在節目中組成「獎門人身體健康隊」，翠如負傷上陣，左腳包上白色護膝，自稱負責打氣。她透露是外出買餸時不慎跌倒受傷，又笑言最近減少了與苗僑偉跑步，對方即取笑她遭受報應：「早前佢哋兩夫婦去旅行，去玩又唔帶埋我。」問到老公蕭正楠可有心痛？翠如說：「我跌咗咁多次，佢都慣㗎啦。」談到工作，她透露將拍攝煮食節目。問到苗僑偉可有打算回無綫拍劇？他說：「我等獎門人Order，隨時得。」又稱拍劇的話一定會邀請翠如參與。