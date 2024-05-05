難敵暴雨 活動告吹 姜濤賣萌 呵番粉絲

男團MIRROR人氣王姜濤原定昨晨出席慈善活動，可惜因天氣問題取消，貼心的他第一時間在社交網安撫粉絲。而昨日凌晨他現身「姜濤灣」，靠想像力感受生日當天的應援盛況。

昨晨香港各區天氣不穩，先後發出黃雨及紅雨警報，娛樂圈亦因此幾近停擺，活動紛紛宣布取消。MIRROR人氣成員姜濤原定昨晨出席慈善活動，不少「姜糖」早就到場霸位，可惜天公不造美，活動再三押後，最終宣布取消！

為了安慰一眾粉絲，姜濤在社交網連發多個貼文耍冧，先以黑底白字寫上：「因為天氣的原因無法見到大家，真的非常難過，大家辛苦了，趕快回去休息，讓我們期待下次的見面！」及後又上載一張自拍照，只見他身穿活動服飾，嘟着嘴一臉無奈，還在照片上加一個「雲雨emoji」。據悉，大會暫時取消活動後，目前正計劃延期舉行，以彌補「姜糖」的損失。

另外，姜濤早前迎來25歲生日，雖然當天不在港，但一眾「姜糖」依然逼爆「姜濤灣」慶祝。昨日凌晨時分，姜濤趁鬧市回復冷清，「落區」憑空感受當天的熱鬧盛況。他在街上大擺帥氣甫士，又留言感謝大家的厚愛，獲不少粉絲送上祝福。

江嘉敏狼狽開工 至於「胸狠女」陳婉衡昨午原定在灣仔出席活動，同樣因紅雨而取消，她受訪時表示：「取消都好合理，我本身住西貢，見到好多條路浸晒，安全最緊要。同埋我夜晚先再有嘢做，後來雨勢都細咗，應該冇問題。」同樣家住西貢的張寶兒則在社交網上載「水浸照」，家中恍如澤國！而江嘉敏則冒着紅雨開工，抵達現場落車時相當狼狽，她發文：「冇乜事唔好入將軍澳喇，除非你想換新車。」