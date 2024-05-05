《如懿傳》掀惡搞風潮 周迅滅聲惹圍剿 淪「三不濟」影后

「三金影后」周迅近期因6年前的舊作《如懿傳》慘遭網暴，早前多名網紅所拍的《如》劇吐槽視頻被舉報至下架，此舉惹來網民不滿，矛頭直指周迅，群起口誅筆伐，狠批她演技、顏值及人品皆不濟，並封她為「捂嘴姐」！

周迅最近負評纏身，2018年主演的古裝宮鬥劇《如懿傳》因撞正同款爆劇《延禧攻略》，無論口碑及收視都慘敗，當年44歲的周迅飾演14歲少女更被批評得體無完膚。豈料6年後，周迅憑同劇再次經歷網民批判，無限輪迴！

去年起有網紅在社交平台拍片吐槽《如》劇，有劇粉圍攻片主「沒有看過全劇沒有資格評頭品足」，該網紅索性逐集評論，內容以吐槽劇情及角色為主，即時引起不少網友共鳴，後來愈來愈多網紅倣效，拍攝《如》劇吐槽視頻。然而，最近有指周迅方面及版權公司實名舉報了幾位網紅的作品，以「被相關權利人實名投訴，投訴方稱該內容侵犯名譽」為由將影片下架，因此激起網民的強烈反應，槍頭對準周迅！有人直指她只接受讚美，不接受批評，大批網民湧到其工作室留言發洩不滿：「別裝自己被網暴了，一切都是你應得的」、「經不起群眾批判的人，終將被群眾拋棄」、「演的爛還不讓人說」，更以「捂嘴姐」來稱呼她。有周迅粉絲看不過眼，指部分吐槽視頻已涉及人身攻擊，工作室採取行動亦無可厚非。

姚晨加把嘴 事件持續發酵，憤怒的網民開始翻周迅舊帳，指她「咖位大沒文化，亂改劇本拖累整部劇」，爆她當年收了9千萬元人民幣（約9,700萬港元）的天價酬勞，並為洗白自己的角色而更改劇本，周迅曾在訪問中坦承：「《如懿傳》我就有改，我覺得她是不能，不能進入宮鬥這個東西的，她是王后她不行，她不能殺人，她也不能用間接借刀也都不行。」網民又踩她演技退步：「如懿經常嘟嘴賣萌扮無辜，好似一個老太婆模仿嬰兒裝可愛」、「演技不行，經常發呆，演少女時期更是不行，周迅演《畫皮》時演技很好，不代表她一輩子演的都好。」

有人從周迅的回憶錄《周迅．自在人間》中，找到內地藝人黃覺在書中寫的一段故事，指周迅對他的女朋友說「我不喜歡你」：「那女孩當時就傻了，這導致我跟那個女子沒法繼續下去。」網民以此證明周迅連人品也有問題，調侃「周迅把如懿演成那樣，原來是有生活經驗的。」未幾，內地女藝人姚晨以「P」字回應，網民認為她是力挺周迅，指網民說的是「屁」話，但姚晨隨即秒刪留言。面對種種輿論，周迅方面今次採取不聽不聞的態度，反而是粉絲希望工作室出面維權提告抹黑者。