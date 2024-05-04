中文台節目表 翡翠台

9:00 大師級大觀園

10:00 打死不離父子兵

10:30 古城百景

11:00 走過足球聖地

11:55 宣傳易

12:00 香港原味道

12:30 周六聊Teen谷

1:00 午間新聞

1:15 警聲百二秒Ⅱ

1:20 男神廚房

2:05 有個閨密叫祖藍

2:50 ESG實踐美好新生活

3:20 地球大神秘

3:55 勁歌推介

4:00 多啦A夢

4:30 Hands Up

5:00 奇妙的動物之動物的大本領

5:30 櫻桃小丸子

6:00 美食中國

6:30 六點半新聞報道

6:55 天氣報告

7:00 新聞透視

7:30 東張西望

8:00 永遠在乎鄧麗君

9:00 去到邊食到邊

9:30 無限超越班2（PG）

10:30 J Sport

11:00 勁歌金榜

11:15 晚間新聞及天氣報告

11:30 財經透視

12:00 血殺（PG）

2:00 東張西望

(所有節目以電視台之最後公布為準)

(PG) 宜家長陪同下觀看

(M) 只適合成年人看

(S) 中文字幕

