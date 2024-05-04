情緒失控 赤腳離開酒店 Britney與男友吵大鑊 嚇到住客報案

一直被精神問題所困擾的美國樂壇天后Britney Spears，早前被傳媒爆近期精神問題愈來愈嚴重，有心理醫生更叮囑她及早求醫，因而令一眾粉絲大為憂心！而周三晚她被爆出與男友Paul Soliz於洛杉磯一間大酒店吵大鑊，期間更一度情緒失控，最後住客報案求助。

據知當時有人報案指一名女子（指Britney）騷擾及恐嚇酒店員工及住客，而執法人員接報到場處理，但他們到場查看後並沒有發現事故，遂離開現場。而Britney與男友Paul亦返回酒店房繼續飲酒及開派對。怎料，相隔一個多小時後有傳他們於房內「吵大鑊」並繼而動武，Britney更被指於事件中腿部受傷。

有傳媒指事發時Britney於酒店房的走廊內情緒失控尖叫，有幾名住客懷疑她精神崩潰於是再度報案。由於事件中可能有人受傷，救護車亦有到場作準備。救護人員到場後，有傳媒影到赤腳的Britney衣衫不整、頭髮蓬鬆手持一個大枕頭及以毛氈包裹着行出來與醫護人員交談，她明顯有哭過。最終她沒有登上救護車，並由保鏢陪伴下坐車離開返回住所，當時未見其男友Paul有跟隨。

足踝受傷腫到豬蹄 Britney翌日於社交網站回應事件，她指醫護人員「非法地」進入她的酒店房，並指自己感覺被他們騷擾，更表示自己因月經而變得忟憎，最後她透露會離開洛杉磯移居波士頓，並直指相關報道全屬虛構，她否認與男友在爭吵時受傷，指自己只是扭傷足踝。不久，她再次留言，更發表「陰謀論」指母親是事件中的「幕後黑手」陷害她。而她亦指事件中幸得律師Mathew Rosengart在場，並稱讚對方如父親般對待她。此外，她亦公開扭傷了的紅腫足踝。

另一方面，Britney與健身教練前夫Sam Asghari近日被爆終於傾掂離婚，法官將會簽署離婚書，由於2人有簽下婚前協議書，所以Sam不能與前妻分身家，不過有指離婚手續繁複，因此預計他們要到今年12月2日才正式回復單身。