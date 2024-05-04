唔嬲Edan曝光扯鼻鼾片 姜濤儲定「黑材料」 誓加倍奉還

姜濤

男團MIRROR人氣王姜濤日前度過25歲生日，被隊友呂爵安（Edan）在社交網貼出打鼻鼾短片賀壽，不過他直言完全唔嬲，笑言會加倍奉還。而成員盧瀚霆（Anson Lo）則於返港後翌日趕到電台宣傳新歌，未有時間休息。

MIRROR完成巡唱新加坡站後前晚返港，剛度過生日的姜濤表示於當地獲不少粉絲送上蛋糕，但為保持身形不敢吃太多。提到Edan以他扯鼻鼾的短片為他慶生，他笑謂：「完全唔嬲，大家咁熟。」問到會否擔心對方繼續放更多「黑圖」？他笑稱自己也收藏了不少，待對方生日時加倍奉還。另外他於社交網晒出之前到美國蠟像館參觀的照片，猶如大細路四出跟巨星偶像的蠟像集郵，當中包括向荷里活巨星里奧勒度狄卡比奧嘟嘴作獻吻狀。

AL抖4粒鐘即出動 而陳卓賢（Ian）步出機場貴賓室後，即被問及於電影《12怪盜》北美宣傳海報獨欠他身影的事件，他估計當時使用的應是未有他戲份的劇照。與Ian將分別舉行個唱的副隊長Anson Kong則揚言希望能到日本巡唱，又透露稍後要開始跟Ian為個唱作準備。

至於Anson Lo抵港後表示新加坡的天氣比香港熱得多，令一向愛作冬天打扮的他整個旅程也要穿短袖，又指家人全於外地旅遊中，故回家要親自下廚煮消夜。然而僅休息了4個半小時後，他昨午就趕到電台為新歌《深閨》宣傳，即使行程緊密也有求必應為粉絲簽名、派心及自拍，相當窩心。

姜濤早前參觀美國蠟像館，向里奧仔嘟嘴獻吻。 Ian大方回應在海報上「被消失」的事件。 Edan為下月有份參與的《拉闊音樂會》拍攝宣傳短片。 Anson Lo到電台為新歌宣傳，向粉絲大派心心。