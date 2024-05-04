娛圈單打：激死老竇系列 港日各有代表

木村拓哉同工藤靜香所出的愛女木村光希，挾着父母光環，一出道即萬眾矚目。她亦不負所望，2022年處女演出電影《牛首村》，即獲日本藍絲帶新人獎，證明天資過人。她再下一城參演冰島電影《Touch》，挑戰國際影壇，日前釋出大尺度預告片，光希上身真空跟金髮洋男相擁激吻，大膽程度令人咋舌。

預告片釋出後，短短數日網上點擊率即突破500萬，小妮子以流利英語演出，飾演男主角日籍初戀情人。激情影片話題滿滿，網民睇得過癮，之但係見到女兒脫光光任人睇，身為老竇的木村拓哉，唔知有咩意見呢？

嗱，有指日媒對此意外地克制，並無大肆報道。雖然有說此片目前只定檔在冰島和美國放映，日本並未定下映期，因而乏人談論，但以光希的知名度及演出的大膽程度，連海外媒體都咁留意，日媒不可能視而不見。最合理原因，可能係唔想木村拓哉受刺激嬲豬，所以大家都好有默契地避而不談。

咁又係嘅，作為演員，木村好清楚必須盡力演好每場戲；但作為人父，眼見愛女如此豁出去，仲要同洋人有大膽激情場面，話唔眼冤就假。大家都好想知道，究竟光希事前有冇向老竇「備案」，定係靜雞雞拍咗大膽場面，老竇要睇預告片至知呢？

講到激死老竇，香港代表王敏德應該深有同感。佢受訪自爆，次女王麗嘉經常在社交網大晒大尺度裸體照，令他既激氣又尷尬，曾直接問女兒：「使唔使咁？」卻被女兒無視。若然王敏德有機會同木村同場交流，相信兩位人父好易搵到共鳴，哈哈。