突爆離婚 身家點分？ 郭晉安近億元物業 歐倩怡冇名

三屆視帝郭晉安驚爆與歐倩怡結束18年婚姻，雙方離婚後財產分配即備受關注，男方竟被揭發原來旗下的9千萬物業，沒把歐倩怡及小朋友的名字加進去，原來全因當初「怕麻煩」。

郭晉安與歐倩怡一直被視為圈中模範夫妻，惟前日無預警發布離婚聲明，宣布已和平分手，並早於兩年前分居，消息一出即震驚全城。外間有人關心二人的財產分配問題，而貴為三屆視帝的郭晉安，吸金有道且出名愛買物業投資，有指他持有位於西貢匡湖居、紅磡駿昇中心、旺角中僑商業大廈、太古城及荃運中心等的多項物業，高峰期市值高達9千萬，不過原來物業由始至終只屬郭晉安一人持有，歐倩怡及兩名子女均沒有加上名字！據知原來郭晉安認為死前應將賺得的所有財產捐出回饋社會，歐倩怡亦認同其想法，故為免卻日後麻煩而同意不加名。不過有律師指出，離婚時夫妻各自持有的資產一律會被視為家庭資產，並由法庭作出分配，故歐倩怡並不會「無名無樓」。

偷閒約謝安琪飲茶 至於2人育有的一子一女何去何從亦令人關心，其中16歲兒子郭令山頗有藝術天分，去年在父親陪同下赴英國音樂學院面試並獲取錄，於今年7月便會到英國升學，惟現時2人宣布離婚，未知會否影響兒子的升學計劃，本報就此事分別聯絡郭晉安及歐倩怡，惟均未有回覆。

其實近年歐倩怡由全職媽媽，轉做營養師重新投入工作，去年又放下家庭獨自遊加拿大、歐洲等，而郭晉安則減產，投放更多時間照顧子女，除陪兒子赴英搵學校，又不時被拍得獨自湊女，故估計在兩年的分居期內，小朋友可能早已交男方主力照顧。就在宣布離婚當日，歐倩怡仍繼續活躍社交平台，在好友謝安琪的社交平台留言：「靚靚，得閒搵我high tea，我同你分享運動營養。」看來她已走出離婚陰霾，生活如常。