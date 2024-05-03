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Selena賀男友 大膽玩不文
美國女歌手Selena Gomez的唱片監製男友Benny Blanco最近踩過界成為煮食網紅，推出食譜《Open Wide》並舉行慶功派對，還特別準備了以食譜封面做設計的蛋糕。Selena拍照時低頭伸脷舔向蛋糕上男友肖像的下體，更把照片分享到社交網，相當大膽！
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