Selena賀男友 大膽玩不文

美國女歌手Selena Gomez的唱片監製男友Benny Blanco最近踩過界成為煮食網紅，推出食譜《Open Wide》並舉行慶功派對，還特別準備了以食譜封面做設計的蛋糕。Selena拍照時低頭伸脷舔向蛋糕上男友肖像的下體，更把照片分享到社交網，相當大膽！