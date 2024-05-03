Stassie斑馬裝Chok甫

與美國真人騷家族Kardashian成員Kylie Jenner屬好友的美國女模Stassie Karanikolaou，不時於社交網分享泳衣與內衣廣告照，吸引過千萬名網友追蹤。早前她與泳衣品牌合作，穿上不同款式比堅尼大擺甫士騷身材，她自言最喜歡黑白斑馬紋的款式，網友亦紛紛留言表示同意！