疑夜蒲結識同黨 若山耀人涉合謀燒屍 頭耷耷送檢

日本20歲前演員若山耀人本來前途一片光明，日前卻突然捲入駭人兇案，涉嫌參與櫪木縣日籍華人夫婦燒屍案而落網，驚震外界。他昨日送檢時全程低頭，頸上巨型紋身亦曝光。

曾是知名童星的若山，涉嫌受人指使與多名人士合謀殺害及非法處理屍體。他被捕時身穿黑色連帽衞衣，昨日送檢則換上灰色上衣，戴口罩的他全程低頭，露出頸上的巨型天使翼紋身。據知他與早前被捕的其中一名疑犯平山綾拳，去年底在東京涉谷的夜店結識，只見過數次面，雙方以花名相稱。若山犯案後曾與另一韓籍疑犯姜光紀潛逃到大阪的酒店，數日後才返回東京。

若山過去曾參演電影《笑傲曇天》及日劇《為了N》等不少作品，本來前途無可限量，誤入歧途的原因未明。有行內人透露，若山於2018年曾表示對演戲失去興趣，停工近一年，2020年演出舞台劇《黃昏》後，便離開事務所引退。

「媽媽」中谷封口避談 女星中谷美紀曾於2014年與若山在古裝劇《軍師官兵衛》飾演母子，中谷戲外亦十分愛錫若山，而若山會以「母親大人」來稱呼她。前日，中谷穿上和服與女星有村架純等出席活動，但未有回應事件。同樣曾與若山在《軍》劇合作的男星谷原章介，直言心情複雜，表示最初看到報道時以為只是同名同姓，又稱曾看好對方大紅大紫，對事件感到十分遺憾。而若山2016年主演的電影《我獲得生命的3天》原定本月5日於串流平台上架，但相關網站現已無聲無息地消失。