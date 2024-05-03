暢所欲玄：君子愛財 巨門星

君子愛財，取之有道。講了二千多年，來到現今的資本世界，錢財已經走向虛無縹緲的一堆數字。很多人對錢財相當愛戀，努力追求，數十年來，還是原地踏步。有些人輕輕的說說話，或躺平地生活，也可以財源滾滾而來，何因？

山管人丁水管財，看財先看水，水的形勢千變萬化。在風水上的水法之門派多，而且很多都是不傳之秘。在三合派的水法之中，淨陰淨陽水法，這套水法之運用，在風水界內，是沒有爭議的。其他水法則各說各，爭議都是各自門派的觀點。

貪狼巨門武曲，三大吉星，貪狼重人丁，武曲重官貴，巨門重錢財。淨陰淨陽水法重來去水，來水由高向低流去，所以水的高點是財之來。如果是巨門星，代表此地利錢財，如果低點去水是巨門星，則是破財地。巨門星配艮卦，在北斗七星為第二顆，天璇。巨門星不但以水法如此，巨門星的山形，也是代表旺財的山，尤其特別影響二房人。

二黑巨門病符星，配卦為坤卦，這就是大家非常熟悉的巨門星，二黑巨門明明是凶星，為何是三大吉星之一，而且全世界都愛他。東北艮卦八白與西南坤卦二黑，合之為十，這就是玄學的玄妙之處。

全球算命師大賽總幹事李文淵師傅