娛樂

陳雅麗秘密做人妻
藝人陳雅麗近年從事理財策劃工作，她稱因疫情關係，幕前工作減少，所以決定考取相關專業牌照，並於過去一年取得不俗的成績。她強調不會放棄演藝工作，只要有合適的機會都會嘗試。另外，原來她已做人妻，不過當時正忙於拍劇，為免影響進度，未有向劇組請假，低調完成婚禮。
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