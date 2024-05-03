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練樂儀買磚頭盡孝心
藝人練樂儀昨日出席活動，談及在紅磡連掃兩個單位榮升業主，其中一個單位更是送給媽媽的母親節禮物。她表示對樓宇感興趣，計劃未來半年考取地產經紀牌，希望屆時多買一個單位。她又透露現時有了解中的對象，稱已踏入適婚年齡，想組織家庭，並笑言不介意閃婚。
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