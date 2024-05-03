獨家訪問：廣告接到冇停手 蔡思貝百變造型吸金 晒腿加碼騷腹肌

視后蔡思貝去年除了參演無綫劇集《飛常日誌》外，還拍攝過兩輯「貝」字行頭的旅遊節目《貝遊英倫》及《貝遊歐洲》。雖然外界一直指她現時沒有劇集在手，但其實公司早已為她安排妥當，稍後便會公布工作內容。

現階段的思貝不停接拍廣告搵真銀，日前她就為美容院擔任代言人，以香車美人、運動型女孩及高貴女神等多個造型上陣拍攝，盡顯各方面的優勢。她拍攝時先後穿上白色露肩晚裝及粉紅色短裙亮相，大騷長腿，向來是運動健將的她，穿運動裝時還加料晒腹肌。除此之外，她又穿低胸晚裝優雅地躺在地上，輕拋事業線，各種美態表露無遺。

靚樣有「保障」 思貝受訪時表示：「拍攝呢個美容院廣告嘅時候真係好開心、好順利，團隊亦好好，佢哋仲好細心，將我扮到好靚。」談到美容心得，她笑言注重美容向來都是藝人工作的一部分，現時有幸成為代言人，這方面絕對不成問題。