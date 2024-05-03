咬玫瑰約見網戀對象 張振朗接受約炮：試幾個有咩問題？

小生張振朗拍攝節目時討論到「約炮世代」的話題，他認為約炮並無不妥，認為男未婚、女未嫁，多試幾個沒有問題，又自爆中學時期已試過「網戀」。

由藝人陳自瑤（YoYo）、賴慰玲、黎諾懿及羅天宇主持的無綫節目《香港婚後事》，請來張振朗與朱敏瀚（朱仔）擔任嘉賓，大談對「約炮新世代」、婚姻觀與家庭觀的睇法。

振朗與朱仔相當老友，婚姻觀相近，每次拍拖都以結婚為前提，而且認為要有經濟基礎才可成家。不過，振朗回應結婚話題時一再強調「錢唔係最大嘅問題」，更驚爆一句：「講有錢要問番黎總先得！」YoYo見狀即搞笑連環追問黎諾懿，他大方表示與太太有「女尊男卑」的情況：「嗰時以我嘅能力，要追趕我太太係冇可能嘅事，但嗰時真係鍾意。」現年36歲的天宇則直認心急結婚。

素未謀面留幻想空間 眾人討論到劇集《婚後事》的核心思想「約炮世代，性愛分開」，振朗自爆中學時曾透過聊天室約異性出街，更老土地以「紅玫瑰」相認：「嗰時主要都係傾偈，傾傾吓就試吓約出嚟，講着咩色衫，咬支紅玫瑰做記認咁。」他指當年科技未夠發達，聊天室不設頭像，故有很大想像空間，相當浪漫：「會諗呢個係咩女仔，可能會諗到好多美滿嘅事。」對於「約炮」，思想開明的振朗認為並非「不良好事情」：「男未婚女未嫁，試多幾個有咩問題？約炮只係一個名，點都有愛意喺入面。」

另外，當諾懿問振朗、朱仔會否揀賴慰玲做老婆時，他們異口同聲表示「嫌棄」，朱仔指2人在教小朋友方面有很大分歧，振朗則笑說：「我同佢太Friend，冇諗過，我有啲想嘔！」