台灣女星「雞排妹」鄭采勻（原名鄭家純），不時透過社交網分享生活及工作點滴，日前她晒出錄影節目時穿上水藍色透視裙的自拍，超低衣領谷出飽滿上圍外，緊身設計亦把她沙漏般的曼妙身材展露無遺，「神秘小三角」若隱若現。雞排妹分享裙裏貼有「整塊透明的隱形內衣」，比起用硅膠Nude Bra，透膚的部分幾乎看不出來。