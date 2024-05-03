娛樂

雞排妹透視裙施誘

雞排妹打扮看似大膽，但其實做足安全措施。 雞排妹打扮看似大膽，但其實做足安全措施。
雞排妹打扮看似大膽，但其實做足安全措施。
台灣女星「雞排妹」鄭采勻（原名鄭家純），不時透過社交網分享生活及工作點滴，日前她晒出錄影節目時穿上水藍色透視裙的自拍，超低衣領谷出飽滿上圍外，緊身設計亦把她沙漏般的曼妙身材展露無遺，「神秘小三角」若隱若現。雞排妹分享裙裏貼有「整塊透明的隱形內衣」，比起用硅膠Nude Bra，透膚的部分幾乎看不出來。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc