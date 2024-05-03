替舊愛方力申喊慘 鄧麗欣下半年衝刺 水着慢慢搣

Stephy努力健身keep fit，不時派驚喜讓粉絲大飽眼福。

鄧麗欣日前向網民派水着福利，大騷渾圓的蜜桃臀，她表示喜歡不時送驚喜，預告靚相陸續有來。對於前度方力申主演的電影票房慘淡也嗌慘。

藝人鄧麗欣（Stephy）、《下一站幸福》泰星Aff Taksaorn、倪晨曦和吳家忻等昨日出席時尚活動，剛從日本及熱帶小島叉電返港的Stephy，表示去年演唱會結束後，連續拍了兩部電影，沒有時間休息。對於在網上大晒水着，賣大包騷蜜桃臀，她笑指皆因旅行沒有帶太多衣服，一律是泳衣。談及被網民指福利派得太少，她表示：「慢慢嚟，影相都好攰。（影得太遠？）影埋景唔好嘥。（滿意自己嘅美臀？）我好努力做運動，健康畀人睇冇問題。」但就直指無意出寫真，喜歡間中送驚喜。她又透露休息過後會全力工作，下半年計劃出歌，預計會很忙碌。

提到舊愛方力申主演的電影《億計劃》在內地票房慘淡，首日票房僅收74元人民幣（約81港元），Stephy也喊慘，表示做電影好辛苦，亦希望有更多人欣賞，並直言《飯戲攻心2》的內地票房同樣不理想，但認為演員們努力宣傳，已盡本分。

泰星Aff來港祈福 至於同場的Aff以前每年都會來港一次，笑言對香港十分熟悉。她透露此行只會逗留3天，很想到觀音廟和車公廟拜神。現年43歲的她離婚回復單身後，去年底公開與年輕16歲的泰國男星Nonkul拍拖，問她拜神是否會順道求姻緣？她笑說：「不是，只想祈求好運和平安。」