無綫小花陳星妤演出無綫劇集《一舞傾城》而人氣急升，她日前在社交網分享穿低胸裙及騷美腿的收花相，莫非想公布名花有主？她受訪指花束只是朋友所送，問到是本月壽星，是否已經去了不少飯局及食蛋糕？她說：「陸陸續續同朋友食生日飯，暫時只係食咗幾個蛋糕。」