「出賣」老公機師Look 麥明詩宴客 累馮盈盈捱插

麥明詩婚前婚後不時放閃，日前分享家中飯局片段，令好姊妹馮盈盈被網民批評聲線最嘈、最吵耳。前日她再「出賣」老公盛勁為的機師造型照，令對方大感無奈。

「十優港姐」麥明詩與飛機師老公盛勁為3月結婚，之後「唧牙膏」式分享婚宴點滴，被網民怒轟「晒嘢」，叫她見好就收。不過，麥明詩婚後一於繼續晒，前日是公眾假期，盛勁為卻要開工飛美國，她送老公去機場，並在社交網分享對方的機師造型照，表示：「飛行員老公勞動節去勞動，早去早回呀！」認真閃到盲！穿上機師制服的盛勁為引來不少網民留言激讚：「型到不得了！」不過亦有人表示：「好多Crew都唔會着制服影相，大家會覺得好惡心。」對此，麥明詩回應留言：「所以他樣子很無奈。」

約埋陸浩明開餐 原來「出賣」老公之餘，麥明詩亦「出賣」好姊妹馮盈盈！日前她請好友馮盈盈、陸浩明及女友陳詩欣到家中打邊爐，甜品環節重拾兒時回憶，齊齊吃勁甜麥芽糖餅。片中盛勁為食得論盡，但滋味十足，連手指都啜埋。而陳詩欣整餅顯得相當熟手，整完卻遞給馮盈盈，令男友陸浩明O晒嘴，而盈盈貫徹作風在影片中「嘩」聲不絕，網民留言：「FYY都仲係最嘈嗰個」、「FYY的語調是獨特的，不出鏡也知。」