郭晉安歐倩怡分居兩年 宣布離婚

視帝郭晉安與太太歐倩怡昨晚突然分別於社交平台貼文，驚爆兩人早於兩年前已經分居，決定離婚的消息，他們互相標示對方社交網帳號，並公布「分」訊，當中郭晉安Po出留言：「感恩曾與你一起走過的歲月，自兩年前起我們已經分開生活了，經過雙方深思熟慮及溝通，最後，我們決定離婚了。這個決定是無奈及艱難……感恩我們也曾經為彼此付出過，為家庭努力過，最後寄予妳最大的祝福。」

18年夫妻情盡

現年59歲的郭晉安比歐倩怡年長15歲，兩人於2006年結婚，至今18年，雖然歐倩怡曾經歷兩度小產，但最終誕下一子一女。其實近年郭晉安都「減產」不少，除將重心投放於家庭，更花費不少心力維繫夫妻感情，他早前接受訪問時曾透露兩人曾過於重視家庭而忽略要維繫感情的熱度，曾經有一段時間兩人一星期只能見面一次，就連僅餘的二人世界，傾訴話題亦只圍繞着孩子，夫妻之間失去過往的激情與親密，彼此少了互相欣賞與讚美，更因此而陷入冷戰半年，幸而兩人不甘就此放棄多年感情，雙方努力維繫，最終關係轉佳。一向是圈中「模範夫妻」的他們如今分手收場，不少網民都大感可惜。其實兩人分開有迹可尋，之前郭晉安曾不時被拍得單拖湊女，而歐倩怡上月曾於社交網Po出到泰國的旅行照，不過就未有晒全家福。