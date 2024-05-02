娛樂

伊蓮娜性感有「螢」

俄羅斯名模伊蓮娜（Irina Shayk）於社交網站分享她拍攝的名牌鞋系列新廣告，她穿上60年代風格的螢光綠色長靴，半裸示人，身上只穿一條白色內褲，一時拿着枕頭遮住胸前重點，一時以手環抱胸前。她還背對鏡頭擺甫士，拉低內褲露股罅，夠晒誘惑！
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