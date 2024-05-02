村上隆加持 攻日響頭炮 NewJeans地標插旗 涉谷掀打卡潮

前年8月出道的NewJeans成績亮麗，去年賣碟426萬張稱霸K-Pop女團，全年接拍31個廣告的收益達1.69億港元。近日韓版財經雜誌《福布斯》公布當地「最具影響力及最高收入K-Pop女團」排名，去年專注舉行世界巡唱瘋狂吸金的天團BLACK PINK毫無懸念登頂，NewJeans高踞第2位，力壓分別排名第3、4的IVE與LE SSERAFIM。

TWICE再出日文碟

而NewJeans懶理公司內亂，將於下月強勢登陸日本，並與東京涉谷地標SHIBUYA 109合作展開宣傳攻勢，前日商場大牆換上5女巨型海報，迅即成為粉絲打卡熱點，為在當地出道打響頭炮。此外，曾在訪問中自爆是NewJeans超級粉絲的日本著名藝術家村上隆，亦鼎力助陣組合的日文處女碟，主打歌《Right Now》MV中出現5女的卡通造型及彩虹花便是出自其手筆，前日預告片曝光後熱爆網。至於7年前已於當地插旗的韓團TWICE亦宣布將於7月17日發售日文新碟，昨日公開9女化身性感美人魚的封套照造勢。