兩王一后得個嬲？「小鮮肉」冧招搶人 高海寧遭突襲激咀

藝人高海寧早前為內地綜藝節目排戲時，被藝人王鏘「突襲」激吻，令評審袁詠儀與吳鎮宇睇到眼凸凸，事後王鏘更自爆今次是其螢幕初吻！

內地綜藝節目《無限超越班2》現正熱播，一眾學員包括高海寧（高Ling）、徐若晗、焉栩嘉及王鏘等施展渾身解數，盡量表現自己。近日來到「愛情片」環節，突然爆出「三角戀」，成為網民熱話，22歲小鮮肉焉栩嘉與27歲的王鏘，分別對「姐姐級」的高Ling情有獨鍾！焉栩嘉出動「名車私影院」蜜會高Ling，更在車尾箱放滿鮮花，氹到高Ling驚訝O嘴，此時王鏘駕單車到場意圖「搶人」，相當搞笑。

傾心事揼骨培情 王鏘又相約高Ling到海邊傾心事，自言從劇集《三十而已》開始關注她，及後更直接追問高Ling對姊弟戀的看法，又為她揼骨按摩「獻媚」。到了正式排戲及演出時，王鏘突然撲向高Ling激吻，令全場嘩然，兩位評審袁詠儀與吳鎮宇更嚇到目瞪口呆！原來今次是王鏘的螢幕初吻，袁詠儀不甘示弱自爆：「我與張智霖在家也你儂我儂呢！」

至於另一成員錦超參賽後人氣急升，日前更獲江美儀慶祝24歲生日，不過人紅是非多，網上瘋傳他曾是「網黃」，試過網上約炮，搞到他為之氣結，覺得被抹殺一直以來的努力，急發聲明澄清。