「神」級毛孩歎世界 陳瀅孭狗B行山 網民憂危及命仔

兩地女神劉亦菲、娜扎與陳瀅雖為單身貴族，但絕對不愁寂寞，皆因有寵物陪伴左右。劉亦菲的愛貓負責陪食、陪唱、陪瞓兼試名牌手袋，「貓比人貴」好命水；而陳瀅則有愛犬充當「行山腳」，但被網民指出疑犯兩大錯處，隨時危及毛孩生命！

有「神仙姐姐」之稱的內地女星劉亦菲，日前在社交網分享寵貓日常，她的3隻貓咪各有任務，分別陪她野餐、唱K及午睡充電，不少網民呻人不如貓，羨慕牠們可以時刻親近女神。被譽為圈中「絕世貓奴」的她，家中收養過18隻流浪貓，去年獲贊助商送上價值數萬元的限量版南瓜造型手袋時，她第一時間給愛貓「樂樂」試用，又帶挈其黑貓做「串星」現身熱爆劇《去有風的地方》，寓工作於湊貓，一舉兩得。

娜扎狼狽放狗 另一內地女神娜扎則鍾情狗狗，日前她上載遛狗照，見她為成功與狗狗合照，手忙腳亂至披頭散髮，其狗狗活潑好動，拖住主人通街走，營造出「狗遛人」的有趣畫面。

而港產女神陳瀅本已有3頭愛犬，日前在社交網介紹「小四」登場，就是目測只有數個月大的臘腸狗Whiskey。近日她帶新歡行山，為免愛犬腳仔軟，特地出動寵物孭帶將狗BB孭上身，但網民發覺Whiskey雙腳長期懸空，擔心傷及脊椎骨，嚴重可導致後肢癱瘓。而第二個「高危位」是她讓狗狗聞花，網民指出對人無害的植物分分鐘是毛孩的「穿腸毒物」，叮囑她多加小心。