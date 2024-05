蔣家旻男友激罕現身 老公出新招 靚湯冧爆獻吻

藝人湯洛雯(靚湯)將於本月6日迎來生日,一班「2Line黨」成員朱千雪、岑杏賢和蔣家旻提早為她慶生,4位美女顏值高企,相當養眼,懷有身孕的朱千雪亦狀態大勇。靚湯將照片分享至社交網,她們的另一半都有現身,除了靚湯和馬國明之外,還有蔣家旻首次露面的男朋友,只見家旻全程貼實對方,表現親暱。眾人於生日會上玩得相當盡興,壽星女靚湯更留言:「My first birthday cake this year. Happy to see all of you beauties!!Can't wait to see bb.」