蔣家旻男友激罕現身 老公出新招 靚湯冧爆獻吻

湯洛雯獲一班好姊妹為她慶生，老公馬國明學新招氹老婆，令對方冧到狂啜回禮。而派對中蔣家旻男友激罕現身，首次參與聚會的他被指形象斯文，與家旻好合襯。

藝人湯洛雯（靚湯）將於本月6日迎來生日，一班「2Line黨」成員朱千雪、岑杏賢和蔣家旻提早為她慶生，4位美女顏值高企，相當養眼，懷有身孕的朱千雪亦狀態大勇。靚湯將照片分享至社交網，她們的另一半都有現身，除了靚湯和馬國明之外，還有蔣家旻首次露面的男朋友，只見家旻全程貼實對方，表現親暱。眾人於生日會上玩得相當盡興，壽星女靚湯更留言：「My first birthday cake this year. Happy to see all of you beauties!!Can't wait to see bb.」

而廿四孝老公馬國明就相當識做，出盡法寶冧太太。靚湯於限時動態分享了與馬國明一起用手砌心的相片，表示：「幾時學識呢啲嘢㗎你？」之後還做出嘟嘴錫錫的表情，冧到爆炸。

飯局陸續有嚟 靚湯接受本報訪問時，被問到生日是否會和馬國明去「慶生遊」？她謂：「冇啦！都係留喺香港咋，因為佢仲開緊工，不過之後我都仲有一連串嘅生日飯要食。」至於馬國明受訪時亦謂：「我都拍劇，想去旅行都未必請到假！」