收視報捷 開拍《逆天3》？ 馮盈盈恨做武打巨星 做沙包都制

馮盈盈為熱播劇瞓身宣傳，前晚在飯局上騷完事業線後，再在社交網Po露腰滑浪裝，自認演技尚有進步空間的她，揚言恨轉型做「武打巨星」，就算被辣手摧花都甘心情願。

無綫劇《逆天奇案2》中的陳展鵬、馮盈盈、方力申、劉佩玥、張頴康、黃智賢及蔣祖曼等，前晚齊集收視報捷飯局，可惜女主角林夏薇未能現身，而盈盈、鄧伊婷、李芷晴及利穎怡齊騷事業線為劇集造勢。

盈盈謂有留意網上評語，自言演技尚有進步空間：「啲網民話我第一輯同第二輯演同一個角色，但性格唔同變咗另一個人咁，如再演續集會留意番角色要有連貫性。」又指如再開拍第三輯，想挑戰打女角色，因劇中動作戲連場，但跟她無關，更表現出十足誠意：「畀我試吓做『武打巨星』得唔得？我打人同畀人打都想試，雖然未試過有啲驚，但我會好好去學。」飯局後，她在社交網Po出到沙灘滑浪的相及片，穿着露腰衫大晒Fit爆身材，同行的高鈞賢對她貼心呵護，原來該片是之前為劇集拍攝的衝浪戲。

陳展鵬澄清冇違規 而陳展鵬指林夏薇因在外地學瑜伽才未能現身，他大方謂：「我同佢一Pair，我幫佢頂住，我冇詐型，因我有時都唔喺香港。」又預告《逆》可能再添食，直言已做好準備：「劇集破咗自己嘅收視紀錄。（真係開第三輯？）講笑啫，今次開續集都好突然，所以我要Keep住個樣。」至於日前他一家三口港車北上珠海時，其太太於網上分享的短片中，被網民發現未有貼藍色禁區紙在車上疑違規，他澄清：「所有Label一直都貼喺車度，全部都齊，我係過到關，大家有咩過關問題可以Inbox問我。」