臨陣改期護歌迷周全 五月天遭水火夾攻 港騷難逃黑運

台灣天團五月天與香港歌迷訂下「五月之約」，可惜今年的「約會」受到水火夾攻。前晚頭場演出遇上黃雨行雷閃電，被迫提前10分鐘完場，五月天轉陣在網上唱足40分鐘補飛。豈料昨日又出現狀況，舞台的巨球裝置突然起火，驚動消防到場了解，大會於演出前兩小時宣布第二場演唱會延期舉行。

五月天在中環海濱活動空間舉行的《回到那一天》25周年巡迴演唱會香港站共有7場，每場可以容納2萬名觀眾，前晚頭場全場爆滿，場外則聚集了過千人，有人帶備沙灘蓆在碼頭吹住海風聽歌，亦有人自得其樂揮動螢光棒。

演唱會準時於晚上7時20分開騷，五月天先在大螢幕露面，然後從25周年飛機「空降」會場，連續唱出多首快歌炒熱氣氛。主音阿信先打招呼：「好久不見，想不想我們？」五月天於2006年與港迷訂下每年的「五月之約」，阿信笑說：「今天不是五月之約，你們來錯了，今天只能算是一種幽會，算是一種私奔。」成員瑪莎入鄉隨俗，以廣東話向歌迷打招呼：「好耐冇見，大家好！」怕熱的他唱完第一首歌已爆汗，穿長裙的他衣服被汗水浸濕，他笑說：「我濕晒，可能冇着底褲。」阿信即貪玩想揭起其長裙偷看。

阿信指過去25年發行了很多歌曲，他揮動手上的螢光棒，帶歌迷走入時光機，當中化身「老頑童」、「ENERGYY」、「靠五人」和「頭頭交響樂團」，造型搞笑。團隊將台灣演唱會原汁原味帶來香港，從台灣運來92台40呎的貨櫃器材，破了之前《好好好想見到你》演唱會59台貨櫃器材的紀錄，而搭建難度更是之前的3倍，採用的透屏LED極盡視聽效果，投影立體影像十分逼真。

提早散場 網上Encore補飛 五月天早前捲入假唱風波，前晚阿信演唱《我心中尚未崩壞的地方》時大晒唱功飆高音，證明是真唱。至點唱環節，不少歌迷都有備而來，高舉點歌紙希望中選，五月天先後唱了多首經典作，最後在雷暴下唱出《倔強》。其實前晚開騷前天氣已相當悶熱，至晚上約9時半，天文台發出黃色暴雨警告，緊接行雷閃電兼橫風橫雨，大會為歌迷安全着想，決定縮短Encore環節，於晚上9時55分宣布停騷，提早10分鐘散場，並改為在網上再Encore，唱出《笑忘歌》、《第一天》、《聽不到》及張學友的《吻別》，唱足40分鐘，成為最強Encore線上騷。

頭場演出即受黃雨影響要提早完騷，五月天原定昨晚繼續舉行第二場演唱會，惟昨午約2時半，執法部門接報演唱會舞台裝置起火，有歌迷公開現場起火畫面，火光熊熊，相當驚險。據知因前一晚遭受黃雨，台上器材盡濕，導致部分機件出現故障，昨晨啟動時即告冒煙，工作人員曾嘗試自行救火，不過有市民發現濃煙已向消防求助。消防車抵達現場時，火勢已撲熄，現場報稱沒有人受傷。

至下午約5時半，大會突然發出通告指受極端惡劣天氣及暴雨影響，導致部分舞台設施故障，為確保觀眾、工作人員及藝人安全，決定將昨晚的演出延至5月9日舉行，觀眾可無條件申請退票，詳情會在官方平台發布。部分歌迷未有及時收到消息，昨日約6時已到場，不過撲空後仍保持冷靜，在演唱會場外手持應援物拍照留念，有人指等補場再睇騷，心情未受影響，有人則直指失望，現場亦有黃牛黨收購及兜售門票。而阿信昨晚在社交網發文安撫歌迷，指他們的安全，是五月天心目中最重要的大事，並承諾補場時會加倍奉還。

另外，有指五月天上月27日在泉州舉行的公益演唱會，宣布不扣除任何成本及不收取任何酬勞，共捐出900萬元人民幣（約972萬港元），用於泉州校舍建設，似要挽回假唱風波後的口碑。