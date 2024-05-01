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藤田Nicole甜晒蜜桃
26歲日本混血索模藤田Nicole，近年憑性感甜美的形象帶挈事業起飛，去年8月嫁給拍拖3年的男星稻葉友後，人氣依然不減。
她代言的內衣品牌為慶祝創業30周年，最近推出一系列以蜜桃為主題的內衣及香體產品，Nicole穿上性感內衣及貼身熱褲拍攝宣傳照，大晒蜜桃臀，又在蛋糕前拍照，認真秀色可餐！
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