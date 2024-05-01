宣傳新節目犯眾怒 倒模子瑜道歉片 志效被轟傷口灑鹽

韓團TWICE隊長志效拍攝的節目宣傳片，倒模台灣成員周子瑜8年前為政治風波拍攝的道歉片，激怒大批樂迷，被炮轟「在傷口灑鹽」，節目組急急撲火，刪剪問題畫面兼道歉！

志效最近獲邀為韓國ootb網絡新綜藝節目《房客》出任固定主持，預告片前日曝光後惹起爭議，身穿黑衫、束馬尾的她神色凝重說：「大家好，我是志效，我有話想跟大家說，作為藝人、偶像、TWICE隊長，這段日子真的忍得很辛苦，現在好像已經到了極限。」之後拿出紙張宣讀：「這是入住房客的申報！」令人聯想到子瑜8年前捲入政治風波後的道歉片。

子瑜2015年底在韓國節目中揮動台灣旗幟而遭內地網民圍剿，JYP事務所不堪壓力，翌年一月上載當時年僅16歲的子瑜公開道歉的影片，她於片中穿黑衣、束馬尾，一臉憔悴地表示自己是中國人，堅持一個中國的原則，盼平息內地網民怒火，卻令台灣人群情洶湧。雖然事隔8年，TWICE至今仍因是次風波，未敢踏足內地、港、台開騷。

aespa日本騷踩地雷 志效的預告片無論背景、打扮、髮型、語氣、開場白、鞠躬及拿紙宣讀等，均與子瑜的道歉片如出一轍，大批網民湧入節目官網喪鬧：「為何要模仿讓子瑜及台灣人受傷害的道歉影片？你們是這樣對待自己的隊友嗎？」又狠批志效與JYP事務所在傷口灑鹽，不尊重子瑜，早前子瑜才招待志效訪台，沒想到志效這樣對待隊友及台灣粉絲。節目組遭圍剿後，刪剪問題畫面並留言道歉，TWICE官方社交網亦移除該預告片。

此外，韓團aespa將於7月7日到日本福岡開騷，內地粉絲嬲爆要求SM事務所更改公演日期，指「七七事變」引爆中國抗日戰爭，若組合當天於日本演出，是不尊重內地成員Ningning及貢獻大量唱碟銷量的內地樂迷。