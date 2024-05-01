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梁雍婷遇海鷗走夾唔抖
出爐金像獎「最佳女配角」梁雍婷日前聯同導演簡君晉及電影《第八個嫌疑人》導演李子俊出席《烏甸尼遠東電影節》，雖然行程緊密，但她仍抽空跑步探索烏甸尼，笑指當地的海鷗很有個性，會噴發排泄物戲弄遊客，嚇得一行人每次遇上巨型海鷗也連忙走避。
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