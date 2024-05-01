娛樂

葉靖儀驚青玩直立板
藝人葉靖儀為TVB Plus旅遊節目《怪宿宿》到泰國芭堤雅取景，率先體驗做有錢人瞓遊艇，坐在臥房大床上的她顯得非常寫意。及後她換上白色三點式泳衣試玩直立板，雖然表現略為驚青，但仍然成功企直並划出幾步，表現尚算不俗。
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