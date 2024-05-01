周星馳短劇來勢洶洶 陳妍希無緣參演 夏若妍攝位擔正

影星周星馳早前宣布進軍網上短劇市場，拍攝名為《金豬玉葉》的首部微短劇，作品將於本月上架。之前有指他向台灣女神陳妍希招手，令她大有機會成為首位短劇「星女郎」，可惜最終事與願違，有指雙方條件談不攏，最終改由另一台灣女星夏若妍擔任女主角。

夏若妍參加台灣綜藝《我猜我猜我猜猜猜》入行，因外形與鍾楚紅相似，獲冠以「小鍾楚紅」稱號，近年曾參演電影《狂蟒之災》以及《裂戰》，外形與演技都獲得不少好評。而《金》劇日前亦已煞科，她與另一主角史元庭齊齊現身片場，大家都顯得依依不捨。身為發起人的周星馳親自嚴選製作班底，當然對短劇甚有信心。