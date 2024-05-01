中娛星動：監控畫面離奇流出 蔡依林 「放蚊」引發風波

台灣天后蔡依林（Jolin）近日在重慶舉行演唱會，她在當地乘搭軌道交通（地鐵），意外被監控鏡頭拍得打呵欠。不過，她在演唱會中繼續索爆，穿上薄紗透視裝，只以鑽石玫瑰遮掩重要部位，睇到現場觀眾流鼻血！

蔡依林繼續在內地舉行巡唱，前晚來到重慶站，一舉一動都成為焦點。日前她乘坐重慶軌道交通，監控鏡頭畫面離奇曝光，當中見到她在扶手電梯上，未知是否綵排後太疲累，張開嘴巴大打呵欠。

不過，網民討論焦點並不是Jolin打呵欠，而是質疑監控畫面為何會流出，重慶軌道交通方面表示對事件正核實處理。事件持續發酵，重慶執交公司昨日表示公司與執法部門正在調查，確定片段是內部人員流出。

鑽石玫瑰蔽體 雖然引發小風波，但事件未有影響Jolin的演出，前日她在社交網發布重慶場一系列的靚相並發文：「謝謝重慶寶兩天不間斷的愛，喔辣辣辣！」當中一套透膚薄紗裝凸顯其姣好身材，而重要部位只用鑽石玫瑰花遮擋，還有許多紫色亮片作點綴，增添華麗感，造型性感吸睛。照片公開後，吸引上萬粉絲前來朝聖，紛紛留言大讚：「人魚公主再次美翻！」