視帝黃宗澤除了演藝事業有聲有色之外,還兼顧副業,用心經營餐廳。圈中人緣甚佳的他獲多位好友撐場,近日歌手Tyson Yoshi便駕車到場支持,其中印有粗口的車身更頻頻吸引路人駐足觀看。黃宗澤發文感謝對方:「Special guest in the house Thank you for coming~~ T.Y.」。